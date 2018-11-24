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Факти / Інфографіка / Рахунок на мільйони: скільки українців померло під час Голодомору/

Счет на миллионы: сколько украинцев умерло во время Голодомора

В результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Непрямые потери составили 600 тыс. человек.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Наталья Левчук, передает Интерфакс-Украина.

– Мы провели демографическую реконструкцию с учетом информации переписи населения СССР 1926 года и 1939 года… Есть такое мнение, что существуют как общие факторы, так и отличия в причинах и последствиях голода в Украине и других регионах СССР. В Украине в 1933 году голод перерос в голодомор-геноцид. По нашим оценкам, потери населения СССР в 1932-1934 годах достигли 8,7 млн человек. В абсолютном отношении самые большие потери понесла Украина – 3 млн 943 тыс. человек, – сказала она.

Левчук подчеркнула, что на то время население Украины составляло около 30 млн человек, а всего СССР около 105 млн.

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По словам демографа, из тогдашних 7 областей Украины больше всего пострадали Киевская и Харьковская области – в них умерли более 1 млн человек. Меньше всего жертв было в Черниговской и Донецкой областях.

К слову, 4 октября Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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