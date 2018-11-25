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Факти / Україна / Агресія РФ в Азовському морі: 6 українських військових отримали поранення/

Агрессия РФ в Азовском море: 6 украинских военных получили ранения

В результате атаки Россию в Азовском море на украинском корабле 6 моряков ВМС Украины получили ранения.

– 6 украинских военнослужащих получили ранения, – отметили в пресс-службе ВМС Украины.

Также там добавили, что захвачено МБАК Бердянск и РБК Яны Капу, их буксируют. Никополь, заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер повреждено.

Читайте: Россия захватила три корабля ВМС Украины (ОНЛАЙН)

Напомним, сегодня во время планового перехода украинских военных кораблей в Азовском море российский катер протаранил буксир.

Фото: ВМС Украины.

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