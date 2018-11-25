Сегодня во время планового перехода украинских военных кораблей в Азовском море российский катер протаранил буксир.

В Азовском море российский катер протаранил украинский рейдовый военный буксир, сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Сегодня двое маленьких бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу осуществляли переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Россия была заранее проинформирована о действиях ВМС Украины.

– Пограничный корабль Дон совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик, – говорится в сообщении.

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Таким образом Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессию в Азовском море и пренебрежение нормами международного права. Все незаконные действия российской стороны фиксируются и будут переданы в соответствующие международные органы.

Как сообщает Интерфакс, в ФСБ России заявили, что украинские корабли якобы пересекли границу и опасно маневрировали.

По словам ведомства, Украина также якобы не подала заявок на движение Керченским проливом.

К слову, в Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков и конфисковали у них катер.

Фото: ВМС Украины

