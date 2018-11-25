Российская Федерация начала военный конфликт в Керченском проливе для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в Украине.

Россия создает контролируемый локальный военный конфликт с целью дать своим кандидатам на выборах в Украине фактаж и фон для информационной PR-атаки, написал известный политический аналитик Олег Пономарь.

– Часть российских кандидатов в Украине будет кричать – Почему мы не отвечаем очень жестко? Часть будет говорить, что нужна новая стратегия мира, потому что старая не работает, – отметил он.

Это часть гибридной предвыборной технологии, которую и используют подставные кандидаты.

Они будут манипуляциями обещать мир, если за них проголосуют.

Читайте: Нарушение устава ООН – в МИД отреагировали на агрессию РФ в Азовском море

Напомним, сегодня произошла открытая агрессия России в Керченском проливе. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий.