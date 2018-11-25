Российская Федерация начала военный конфликт в Керченском проливе для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в Украине.
Россия создает контролируемый локальный военный конфликт с целью дать своим кандидатам на выборах в Украине фактаж и фон для информационной PR-атаки, написал известный политический аналитик Олег Пономарь.
– Часть российских кандидатов в Украине будет кричать – Почему мы не отвечаем очень жестко? Часть будет говорить, что нужна новая стратегия мира, потому что старая не работает, – отметил он.
Это часть гибридной предвыборной технологии, которую и используют подставные кандидаты.
Они будут манипуляциями обещать мир, если за них проголосуют.
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Напомним, сегодня произошла открытая агрессия России в Керченском проливе. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий.