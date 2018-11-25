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Нарушение устава ООН – в МИД отреагировали на агрессию РФ в Азовском море

Действия российского катера, который протаранил военный буксир в Азовском море, расценивают как нарушение устава ООН.

Азовське море

В МИД заявили, что сегодняшние действия России в Азовском море перешли границу и будут расцениваться как нарушение устава ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

Российские корабли неправомерно применили силу против военных кораблей Украины.

– Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, – говорится в сообщении.

В связи с агрессией РФ в Азовском море, МИД осуществит ответные меры дипломатического и международно-правового реагирования и продолжит информировать международных партнеров о неправомерных действиях России.

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Напомним, сегодня российский катер протаранил военный буксир во время планового перехода кораблей Украины в Азовском море.

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