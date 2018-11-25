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Под посольством РФ в Украине начался пикет

В связи с событиями в Керченском проливе в Киеве пикетируют посольство РФ.

Сегодня состоялась открытая агрессия России в Керченском проливе.

Так, РФ захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых.

В связи с этим союз ветеранов АТО в Киеве начал пикет российского посольства в Украине.

Акция проводится против российской агрессии в сторону нашего государства и в поддержку ВМС Украины.

Читайте: Для чего Россия атаковала корабли Украины

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

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