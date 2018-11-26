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$1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Ощадбанк выиграл иск против РФ

Арбитражный суд в Париже 26 ноября принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд – в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма.

Ощадбанк стал первой государственной украинской компанией, которая выиграла дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.

– Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, – сообщает пресс-служба Ощадбанк.

Исковое заявление Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составляло свыше 30 тыс. листов. Суд длился более четырех лет, и сегодня финучреждение получило официальное сообщение о победе.

В банке говорят, что после получения решения арбитража начнут предпринимать все возможные действия для выполнения решения и взыскании средств из страны-агрессора.

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– Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире, – отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный суд из-за захвата активов в Крыму. Компания потеряла 16 автозаправочных станций на полуострове.

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