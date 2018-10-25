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Завладение средствами Ощадбанка: суд арестовал первого подозреваемого

Заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову взяли под стражу.

Суд

Соломенский районный суд Киева принял решение взять под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову. Ее подозревают в завладении средствами банка, сообщает РБК-Украина.

Суд назначил Земцовой залог в размере 7 млн гривен.

Она стала первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению $20 млн Ощадбанка.

Читайте: С последним словом: Янукович едет в Киев на суд

К слову, Киевский апелляционный суд арестовал до 30 ноября без возможности внесения залога бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене.

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