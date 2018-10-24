Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный суд из-за захвата активов в Крыму.

Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный арбитражный суд по вопросу захваченных Россией активов после оккупации Крыма, сообщает Лига.Бизнес.

После захвата Крыма Россия лишила Укрнафту прав собственности на 16 автозаправочных станций, потому компания подала жалобу в международный арбитражный суд.

Международный суд признал Швейцарию в качестве места арбитража, но Россия не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение, которым он признавал наличие у него юрисдикции в суде Швейцарии.

– Арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. Укрнафта ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества, – говорится в сообщении.

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К слову, Федеральный суд Швейцарии постановил, что у 12 украинских компаний есть право требовать возмещение от РФ за оккупацию Крыма.