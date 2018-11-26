Ситуация в Азовском море обострилась. Россия атаковала украинские корабли. Факты ICTV рассказывают о подробностях конфликта.

Россия захватила три корабля ВМС ВС Украины. В ВМС сообщают о шести раненых.

Ситуация в Азовском море

Утром 25 ноября три украинских военных судна Бердянск Яны Капу и Никополь направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.

Они должны были пройти Керченский пролив, где уже несколько месяцев российские спецслужбы задерживают украинские корабли для проверки, зайти в Азовскую акваторию и следовать в порт Мариуполя.

В ВМС уверяют, что проинформировали российскую сторону о своих намерениях.

На входе в Керченский пролив украинские катера встретили четыре пограничных корабля Российской Федерации.

Они начали открыто демонстрировать агрессию. Так, российский Дон протаранил украинское Яны Капу, в результате чего последний потерял управляемость.

В это время в воздушном пространстве появились два вертолета Ка-52, которые приняли боевой курс на украинские суда.

Около 20:00 постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что россияне применили оружие против кораблей ВМС ВС Украины.

После выхода из 12-мильной зоны, которая признается Конвенцией ООН внутренними водами государства, российские катера открыли огонь. Они стреляли на поражение.

Малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу захвачены и буксируются в сопровождении РФ. Бердянск и Яны Капу повреждены и не могут самостоятельно двигаться, Никополь остался на ходу.

Сейчас ВМС ВС сообщает о шести раненых, двое из них в тяжелом состоянии.

Российские корабли полностью перекрыли движение через Керченский пролив. Сухогруз заблокировал вход и выход из Азовского моря.

Керченский пролив – общее пространство

Напомним, Украина и Россия могут совместно пользоваться Азовским морем в соответствии с Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор был заключен еще в 2004 году Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным после конфликта вокруг острова Тулуза, который Российская Федерация пыталась присоединить к Краснодарскому краю.

Согласно договору, корабли под флагами Украины и России могут свободно передвигаться внутренними водами.

Реакция Украины

В 22:00 президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание Военного кабинета.

Между тем Военно-морские силы Украины в полном составе выходят в море. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о немедленном заседание, на котором могут объявить военное положение в связи с эскалацию конфликта в Азовском море. Заседание состоялось в полночь.

Петр Порошенко поддержал введение военного положения на 60 суток. В понедельник, 26 ноября этот вопрос рассмотрят в Верховной Раде.

Версия России

Путь через Керченский пролив заблокирован из-за того, что танкер сел на мель. Такую версию озвучила Россия. Однако, в МВД Украины информацию так и не подтвердили.

Российская сторона заявляет, что Украина нарушила международное право, пересекая государственную границу России. Речь идет о 12-мильной зоне Крымского полуострова.

Однако, ни одно государство Европы не признает Крым территорией России.

По версии России, украинские суда не сообщили о проходе через Керченский пролив и начали агрессивно маневрировать, чем заставили российские корабли отреагировать.

В ЕС отреагировали

Россия грубо нарушила Устав ООН и Конвенцию ООН по международному праву. В ЕС уже выразили свою обеспокоенность обострением конфликта.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич призвала Россию прекратить блокаду Керченского пролива и напомнила о том, что ЕС не признает незаконною аннексию Крыма.

Эскалация конфликта свидетельствует о намерениях России взять под контроль воды Азовского моря. С апреля 2018 российские вооруженные силы начали останавливать украинские корабли на проходе в Керченский пролив. Это стало своеобразной экономической блокадой и вызывало миллионные убытки украинским судам.

Фото: marinetraffic скриншот