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Президент Украины поддержал введение военного положения

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения.

– Я поддерживаю решение военного комитета, вынести на СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду. Военное положение не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины, – заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, такое решение не означает, что Украина не начнет какие-то наступальные действия. Также президент отметил, что  мобилизации не будет.

В понедельник, 26 ноября, в 16. 00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос введения в Украине чрезвычайного положения. Чтобы ввести военное положение 226 депутатов должны его поддержать своими голосами. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Секретарь СНБО Турчинов предложил ввести военное положение на 60 суток. 

В свою очередь, Национальная полиция переходит на усиленный режим работы.

Изменений в работе банковской системы и ограничений по выезду за границу не планируется.

Кроме того, журналистам советуют ссылаться в первую очередь на официальные источники информации.

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Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых.

Фото: УНИАН.

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