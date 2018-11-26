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Факти / Україна / Політика / Воєнний стан в Україні: чому та що зміниться/

Военное положение в Украине: почему и что изменится

Военное положение в Украине – что это, для чего его вводят и что может измениться – читайте в материале сайта Фактах ICTV.

ЗСУ

Военное положение в Украине поддержал президент и верховный головокомандуючий ВСУ Петр Порошенко.

Президент обещает, что мобилизации не предусматривается и не будет ограничения прав и свобод граждан.

Украина не будет вести наступательные действия, а будет усилено заниматься обороной государства.

Завтра в 16.00 Верховная Рада в закрытом режиме решит вопрос введения военного положения на 60 суток.

Причиной этому стала открытая агрессия России в Керченском проливе.

Военное положение – это специальный правовой режим в стране, который вводится из-за вооруженной агрессии против государства, угрозы нападения, опасности независимости страны и её территориальной целостности.

Военное положение в Украине означает следующее:

  • Трудоспособные граждане в случае введения военного положения имеет трудовую повинность с целью исполнения робот оборонного характера.
  • Комендантское время на территории, где вводится военное положение.
  • Особенный режим въезда и выезда.
  • Проверка документов, осмотр вещей, транспортных средств и тд.
  • Военное положение разрешает государства контролировать деятельность СМИ, культурных учреждений и типографий.
  • Физлица и юрлица обязаны предоставлять жилплощадь для расквартировки военных в случае необходимости.
  • Военное командование может запретить деятельность партий и общественных организаций, если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан.
  • Распустить парламент в случае военного положения или огласить импичмент президенту невозможно. Тоже самое касается министров, судей, прокуратуры и органов местного самоуправления.
  • В Конституцию Украины во время военного положения нельзя вносить правки.

Читайте: РФ прокомментировала нападение своих кораблей на ВМС Украины

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

Фото: Минобороны

Инфографика: Верховная Рада Украины

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