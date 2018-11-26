Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине.

Военное положение в Украине введено в действие решением Верховной Рады.

За закон проголосовало 276 депутатов. Военное положение вступит в силу 28 ноября с 9.00 и продлится до 9.00 27 декабря 2018 года.

Военное положение на 30 суток введут в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии России за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

– Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли, – подчеркнул президент.

Конституционные права граждан не будут ограничиваться до момента наступления со стороны РФ.

Как голосовали депутаты:

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: УНИАН.