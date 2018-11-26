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Факти / Україна / Суспільство / Воєнний стан в Україні: що буде з пенсіями та субсидіями/

Военное положение в Украине: что будет с пенсиями и субсидиями

Никаких сбоев в системе социальных выплат не будет в случае введения военного положения из-за российской агрессии в Керченском проливе.

Агрессия РФ в Керченском проливе и возможное введение военного положения не повлияет на своевременность и размеры социальных выплат, заверил вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook.

– Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений, – написал чиновник.

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Читайте: Военное положение в Украине: почему и что изменится

Розенко просит также не распространять дезинформацию и кремлевские фейки по этому поводу.

Факты ICTV разобрались, что такое военное положение, введут ли его в Украине, будет ли мобилизация и что произойдет с экономикой страны.

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