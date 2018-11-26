Что такое военное положение, введут ли его в Украине, будет ли мобилизация и что произойдет с экономикой страны – рассказывают Факты ICTV.

Введение военного положения вчера ночью предложил глава СНБО Александр Турчинов. Его предложение поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Решение было принято после ситуации в Керченском проливе. 25 ноября российские спецслужбы захватили три украинских корабля в Азовском море.

Что означает военное положение

Военное положение вводится в стране в случае нападения на нее, вооруженной агрессии или опасности для независимости и территориальной целостности страны.

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После того, как вчера СНБО подал предложение о введении военного положения, его рассмотрел президент.

Теперь Петр Порошенко издал соответствующий указ о введении режима, который затем будут рассматривать в Верховной Раде.

Напомним, Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.

У Верховной Рады будет два дня для того, чтобы рассмотреть указ. Они могут отклонить его или принять полностью или частично.

Важно понимать, что военное положение может вводиться как на всю территорию Украины, так и на отдельную часть государства.

При введении военного положения руководство государством или отдельной территории переходит в руки военной администрации.

Введение военного положения – необходимость или прихоть

Возникает вопрос – действительно Украине сегодня нужно военное положение для того, чтобы урегулировать ситуацию в Азовском море?

Так, военный эксперт Святослав Стеценко уверен:

– Военное положение – это инструмент, а не панацея. И все зависит от того, кто и как его использует. Он должен был быть введен в феврале 2014 года, как только Россия захватила здание ВР Крыма. Правовые основания для этого есть.

Логика событий предполагает введение военного положения на отдельной территории – прибрежных городах Азовской акватории. Оснований для военного положения на всей территории государства нет, уверен военный обозреватель Олег Стариков.

По информации Министерства обороны, сейчас в Украине резерв первой очереди составляет 120 тыс. человек. Стариков уверен, что 60-дневный военный режим – это своеобразная проверка ВСУ на возможность действовать в чрезвычайных ситуациях:

Для обороноспособности страны – это очень важный шаг. 60 дней – это отличный шанс, чтобы провести собрание резервов первой очереди.

Но поскольку военное положение предусматривает переход власти к военному командованию, которое получает широкий спектр полномочий, в обществе поднимаетесь паника, ведь военные могут изымать имущество юридический и физических лиц.

Оснований для паники нет, ведь контролировать военных, чтобы не допустить злоупотреблений служебным положением, должна прокуратура.

То же касается и комендантского часа, контроля над органами связи, трудовой повинности и использования ресурсов предприятий. Все положения будут рассмотрены в парламенте. Это не обязательные меры.

Мобилизация и резерв первой очереди

После объявления военного положения, 120 тыс. человек резерва первой очереди должны прибыть в военных частей в течение 24 часов.

Всеобщей мобилизации не будет. По крайней мере так уверяет президент Украины Петр Порошенко.

– Резерв первой очереди – это те люди, которые приписанные к воинским частям и после объявления тревоги должны прибыть в части, получить оружие и укомплектовать ВСУ до полной готовности, – рассказывает Стариков.

Пока же военные части укомплектованы на 70-80%.

Важно понимать, что эти люди сразу не пойдут воевать. За 60 дней военного режима их должны призвать, принять в военных частях, оснастить оружием и оборудованием, распределить на подразделения и отправить на учения.

Что будет с бюджетом и выборами президента

Пересмотр бюджета Украины на 2019 – еще один важный момент. Для того, чтобы ввести военное положение, нужны будут дополнительные средства. Для этого в Верховной Раде должны пересмотреть распределение средств на 2019 год.

– Если будут приняты изменения в бюджете, то это говорит о том, что Генштаб начал работать. С другой стороны – если не будет изменений, значит денег, которые были выделены на вооруженные силы, достаточно для проведения организационно-мобилизационных мероприятий, – отмечает Стариков.

Выборы президента Украины под угрозой. 60-дневный военное положение предусматривает перенос начала избирательных кампаний. Они должна начаться 1 января 2019 года. Однако, в случае военного положения – перенесутся на 26 января. Соответственно, будут перенесены и выборы.

Начало избирательных кампаний и регистрация кандидатов в президенты будут перенесены до окончания военного положения, которое продлится 60 дней. Если оно будет продлено – будут перенесены еще и президентские, и парламентские выборы, – утверждает Стеценко.

Сотрудничество с МВФ

Судьба транша от МВФ, который мы должны были получить до конца 2018 года, пока не известна. В МВФ еще не комментировали влияние военного положения на дальнейшее сотрудничество с Украиной. Но, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверяет, что ситуация в Азовском море не повлияет на финансирование валютного фонда:

– МВФ и ЕС не будут связывать военное положение с продолжением оказания поддержки Украины. Речь идет о предварительно оговоренных траншах, а именно 3,9 млрд долларов в ближайшие 14 месяцев от МВФ и миллиард евро от ЕС.

Он заверил, что агрессия Россия наоборот может положительно повлиять на внешнеэкономические отношения Украины:

– В случае серьезной эскалации конфликта с Россией можно ожидать даже увеличения поддержки МВФ с ЕС и двустороннего финансирования главных союзников – США, Канады, Австралии, Великобритании.

Курс валют

Ситуация в Керченском проливе повлияла и на курс валют. В частности, состоянию на 26 ноября гривна ослабла. Курс держится на уровне 27,9 – 28 грн за $ 1.

Эксперты связывают это, в первую очередь, с психологическим фактором. Ведь нападение РФ на украинские корабли и возможность введения военного положения пошатнули украинское общество.

Сейчас НБУ проводит мероприятия по стабилизации курса.

И ситуация в Украине, где колебания в пределах 10-15 копеек, не столь серьезна, как в России. Там курс рубля к доллару утром 26 ноября вырос почти на 50 копеек.

Эскалации не будет

Военные эксперты сходятся во мнении, что эскалации конфликта не предусмотрено. Международное сообщество дало понять России, что бесчинство в Азовском море будет пресекаться.

Так, утром 26 ноября к Керченскому проливу с разведкой вылетел самолет США.

– В ближайшее время войдут несколько эсминцев из Штатов и Великобритании, подтянуться турецкие корабли. Это называется – давление на Россию. Для того, чтобы они соблюдали законы, – уверен Стариков.

Между тем, в инфопространстве начали появляться предположения, что вскоре НАТО введет свои корабли в акваторию Черного моря. А ситуация в Керченском проливе – повод для этого. Однако, эксперты не согласны с таким мнением.

Это было бы очень хорошо, но это фантастические предположения, которые не имеют под собой оснований, потому что Украина не является надежным партнером для НАТО, – уверен Стеценко.

Украина должна показать странам НАТО, чем им будет полезна такое участие. Если бы Украина взяла обязательство воевать против Московии, если они нападут на любую страну НАТО. Украина не возьмет такого обязательства. Мы и за свою землю не готовы воевать, – добавил эксперт.

Таким образом паника, которую вызвала ситуация в Азовском море, в большинстве безосновательна. Даже в случае введения военного положения, оно не будет сильно влиять на гражданских лиц. Скорее всего, оно будет введено на отдельной территории и не коснется остальной части Украине.

Экономическая ситуация в стране под контролем, а колебания валют вызвано повышением спроса общества из-за паники. МВФ не дает официальных прогнозов относительно сотрудничества с Украиной в случае военного положения. Однако, эксперты уверены, что на транши МВФ это не повлияет.

Международное сообщество уже выразило свою обеспокоенность российской агрессией. Они готовы оказать давление на Российскую Федерацию – внедрять новые санкции, заводить корабли в Азовскую акваторию. Поэтому эскалации конфликта в ближайшее время не предусмотрено.

Фото: Олег Стариков, Святослав Стеценко, Андрей Новак, dreamstime

Лилия Ященко