Военное положение, за которое уже проголосовала Верховная Рада, еще не вступило в силу. Как военное положение будет ограничивать Конституцию Украины и повлияет ли на выезд из страны, узнали Факты ICTV.

Верховная Рада проголосовала за постановление о введении военного положения в десяти областях Украины. Предварительно военное положение начнет действовать с 9.00 28 ноября и продлится 30 дней.

Области, в которых ввели военное положение: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая, Запорожская.

На сколько ввели военное положение

Ранее на сайте Администрации президента опубликовали указ, но он не действителен. В указе речь шла о введении режима на 60 дней с 26 ноября по всей территории Украины.

Во время выступления в Верховной Раде президент Петр Порошенко озвучил под стенограмму правки – введение военного положения на 30 дней, только в 10 областях и с 28 ноября.

Окончательный указ о введении военного положения Верховная Рада принимала с голоса. Новый указ президента пока не обнародован. Его должны напечатать в Урядовом курьере завтра – 28 ноября.

Военное положение отменяется автоматически через 30 дней после его введения.

В случае, если угроза будет устранена ранее, отменить военное положение может президент, издав соответствующий указ.

Что будет, когда введут военное положение

Адвокат Данил Гетманцев объяснил, как будут регулироваться ограничения прав и свобод граждан и когда мы узнаем о запретах во время военного положения.

Система такова:

Публикуется новый указ президента Публикуется закон, за который 26 ноября проголосовала Верховная Рада Кабмин принимает постановление об утверждении плана мероприятий по выполнению указа президента о введении военного положения.

Именно с постановления Кабинета министров будет понятно, какие права и каким образом будут ограничивать, как это будет регулироваться и когда применяться.

– В этом плане будет определено, какие меры будут приняты на ограничение прав граждан, на вызов резервистов в военкоматы на сборы, ограничения передвижения людей в таких областях, запрет на въезд и выезд, изъятие техники у предприятий, – объясняет Гетманцев.

Пока нет ни указа президента, ни разъяснения от Кабмина – говорить о введении комендантского часа, запрете на продажу товаров, ограничении въезда и выезда заграницу рано.

– Как конкретно будут происходить ограничения прав и свобод, мы будем знать только с постановления Кабинета министров, – отметил адвокат

Как повлияет военное положение на туризм

Соответственно, пока не предусмотрены изменения в расписаниях движения поездов, автобусов и самолетов.

Администрация аэропорта Борисполь уже сделала официальное заявление о том, что аэропорт работает в штатном режиме. Изменений, в связи с введением военного положения, не будет.

Так же не поступало запретов и ограничений на въезд и выезд из страны. Границы работают по прежним правилам. Единственное – могут усилить систему контроля.

Напомним, военное положение в Украине ввели из-за агрессии России в Керченском проливе.

Фото: dreamstime, Danil Getmantsev

Лилия Ященко