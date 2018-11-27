Военное положение, за которое уже проголосовала Верховная Рада, еще не вступило в силу. Как военное положение будет ограничивать Конституцию Украины и повлияет ли на выезд из страны, узнали Факты ICTV.
Верховная Рада проголосовала за постановление о введении военного положения в десяти областях Украины. Предварительно военное положение начнет действовать с 9.00 28 ноября и продлится 30 дней.
Области, в которых ввели военное положение: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая, Запорожская.
На сколько ввели военное положение
Ранее на сайте Администрации президента опубликовали указ, но он не действителен. В указе речь шла о введении режима на 60 дней с 26 ноября по всей территории Украины.
Во время выступления в Верховной Раде президент Петр Порошенко озвучил под стенограмму правки – введение военного положения на 30 дней, только в 10 областях и с 28 ноября.
Окончательный указ о введении военного положения Верховная Рада принимала с голоса. Новый указ президента пока не обнародован. Его должны напечатать в Урядовом курьере завтра – 28 ноября.
Военное положение отменяется автоматически через 30 дней после его введения.
В случае, если угроза будет устранена ранее, отменить военное положение может президент, издав соответствующий указ.
Что будет, когда введут военное положение
Адвокат Данил Гетманцев объяснил, как будут регулироваться ограничения прав и свобод граждан и когда мы узнаем о запретах во время военного положения.
Система такова:
- Публикуется новый указ президента
- Публикуется закон, за который 26 ноября проголосовала Верховная Рада
- Кабмин принимает постановление об утверждении плана мероприятий по выполнению указа президента о введении военного положения.
Именно с постановления Кабинета министров будет понятно, какие права и каким образом будут ограничивать, как это будет регулироваться и когда применяться.
– В этом плане будет определено, какие меры будут приняты на ограничение прав граждан, на вызов резервистов в военкоматы на сборы, ограничения передвижения людей в таких областях, запрет на въезд и выезд, изъятие техники у предприятий, – объясняет Гетманцев.
Пока нет ни указа президента, ни разъяснения от Кабмина – говорить о введении комендантского часа, запрете на продажу товаров, ограничении въезда и выезда заграницу рано.
– Как конкретно будут происходить ограничения прав и свобод, мы будем знать только с постановления Кабинета министров, – отметил адвокат
Как повлияет военное положение на туризм
Соответственно, пока не предусмотрены изменения в расписаниях движения поездов, автобусов и самолетов.
Администрация аэропорта Борисполь уже сделала официальное заявление о том, что аэропорт работает в штатном режиме. Изменений, в связи с введением военного положения, не будет.
Так же не поступало запретов и ограничений на въезд и выезд из страны. Границы работают по прежним правилам. Единственное – могут усилить систему контроля.
Напомним, военное положение в Украине ввели из-за агрессии России в Керченском проливе.
Фото: dreamstime, Danil Getmantsev
Лилия Ященко