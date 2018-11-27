В Минэкономразвития объяснили, как введение военного положения повлияет на экономику Украины.
Введение военного положения “пока не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины”, говорится в заявлении Министерства экономического развития и торговли.
То есть и субъекты хозяйствования, и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.
При этом ведомство обещает оперативно сообщать о любых изменениях.
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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.
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