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Факти / Україна / Воєнний стан: обмежень щодо торгівлі не буде/

Военное положение: ограничений относительно торговли не будет

В Минэкономразвития объяснили, как введение военного положения повлияет на экономику Украины.

Торгівля

Введение военного положения “пока не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины”, говорится в заявлении Министерства экономического развития и торговли.

То есть и субъекты хозяйствования, и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

При этом ведомство обещает оперативно сообщать о любых изменениях.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: dreamstime

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