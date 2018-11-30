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Факти / Україна / СБУ проводить обшуки у намісника Києво-Печерської лаври/

СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла по делу о разжигании межконфессиональной вражды.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ведомстве отметили, что обыски проводятся по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

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– Дело фактовое, – сообщили в СБУ.

Напомним, 13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями группы архиереев УПЦ (МП).

Он проинформировал о переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, про соглашение между Украиной и Константинопольским патриархатом и про готовность Вселенского престола содействовать проведению объединительного Собора.

По его словам, архиереи заявили о давлении Москвы на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

Фото: religion.in.ua.

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