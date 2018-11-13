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Порошенко встретился с представителями УПЦ МП – СМИ

В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и представителей УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают единую поместную церковь.

Встреча президента Украины и архиереев УПЦ МП проходила в закрытом режиме, сообщает BBC News Украина.

После встречи директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко отметил, что там присутствовали иерархи УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание единой поместной церкви.

Среди присутствующих были митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко), архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон.

По словам Павленко, в ходе переговоров представители УПЦ Московского патриархата высказались в поддержку предоставления Украине томоса.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что не знает об этой встрече.

– С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем-либо, – отметил архиепископ Климент.

Читайте: Мир все больше поддерживает томос для Украины – Порошенко

Сообщается, что на встречу прибыло не менее 3 иерархов. Они пожаловались на давление со стороны руководства УПЦ Московского патриархата.

Напомним, сегодня по итогам Собора епископов УПЦ МП приняла решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

ФотоАП

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