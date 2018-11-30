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Система гражданской защиты переходит на особый режим работы

30 ноября Единая государственная специализированная система гражданской защиты будет переведена в режим работы, предусмотренный в особый период.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, все это делается превентивно, чтобы обезопасить Украину от возможного нападения России и привести средства в режим особого периода.

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Зубко отметил, что комиссия утвердит план действий и разрешит ГСЧС проводить проверки объектов гражданской защиты.

Он добавил, что план предусматривает учения 4-5 декабря.

Перевод системы гражданской защиты на особый период не будет непосредственно влиять на жизнь людей.

Напомним, Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины. Он будет действовать до 26 декабря.

Фото: Геннадій Зубко/Facebook.

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