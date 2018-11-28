PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Военное положение в Украине – Порошенко подписал закон/

Военное положение в Украине – Порошенко подписал закон

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины.

Порошенко підписує указ

О том, что Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Документ с подписью президента должен опубликовать Урядовий кур’єр, и только тогда закон вступит в силу.

Указ №393 уже появился на сайте президента Украины.

– Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018, – говорится в нем.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом – со дня его публикации.

Ранее в Урядовому кур’єрі опубликовали указ президента №392 о введении военного положения.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Агрессия РФ против Украины: Порошенко сделал заявление о зарплатах военных
Военное положение не осложнит прохождения блокпостов и КПВВ на Донбассе
Украинцев призвали не публиковать в соцсетях фото и данные о военной технике
Петро Порошенко
Указ о введении военного положения – обнародована окончательная редакция
Украина усилила контроль на границах
агрессия рф
В Крыму допросили и предъявили обвинения еще 9 украинским морякам
Петро Порошенко
НАТО может поддержать Украину заходом судов в Черное море – Порошенко
Воєнний стан
Указ о военном положении с 26 ноября опубликован
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка