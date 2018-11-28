Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины.

О том, что Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Документ с подписью президента должен опубликовать Урядовий кур’єр, и только тогда закон вступит в силу.

Указ №393 уже появился на сайте президента Украины.

– Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018, – говорится в нем.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом – со дня его публикации.

Ранее в Урядовому кур’єрі опубликовали указ президента №392 о введении военного положения.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.