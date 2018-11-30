На время действия военного положения в Украину не будут пропускать граждан России – мужчин 16-60 лет, сказал на совещании у президента глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

У президента Петра Порошенко состоялось совещание, в ходе которого глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола – в возрасте от 16 до 60 лет.

– В случае возникновения обстановки гуманитарного характера, граждан РФ, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем, – подчеркнул он.

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Глава государства в свою очередь предложил ужесточить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение, чтобы РФ не формировала в Украине отряды “частных” армий.

По его словам, эти предложения будут утверждены в течение 24 часов.

Порошенко также заверил, что гражданского населения введение военного положения не коснется.

К слову, Факты ICTV сообщали, что мобилизации из-за военного положения не будет.

Фото: УНІАН