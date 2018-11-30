PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Україна заборонила в'їзд росіянам-чоловікам 16-60 років/

Украина запретила въезд россиянам-мужчинам 16-60 лет

На время действия военного положения в Украину не будут пропускать граждан России – мужчин 16-60 лет, сказал на совещании у президента глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

У президента Петра Порошенко состоялось совещание, в ходе которого глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола – в возрасте от 16 до 60 лет.

– В случае возникновения обстановки гуманитарного характера, граждан РФ, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем, – подчеркнул он.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Глава государства в свою очередь предложил ужесточить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение, чтобы РФ не формировала в Украине отряды “частных” армий.

По его словам, эти предложения будут утверждены в течение 24 часов.

Порошенко также заверил, что гражданского населения введение военного положения не коснется.

К слову, Факты ICTV сообщали, что мобилизации из-за военного положения не будет.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спектакль или глупость. Как переговоры россиян во время атаки на Азове попали в сеть
Украина готовит зеркальные меры в ответ на атаку РФ на Азове
Киев обратился в Гаагу из-за атаки РФ на Азове
В Одесской области усилят меры безопасности
Захваченных в Керченском проливе моряков переводят в московское СИЗО
Зеркальные меры. Гройсман предложил задерживать корабли РФ
Украина прекратила 48 договоров с РФ, разорвет еще 40 – Климкин
ЕСПЧ требует от РФ отчет по пленным украинским морякам
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка