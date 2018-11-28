Мобилизации из-за введения военного положения не будет, только резервистов первой очереди позовут на собрания.

Введение военного положения не предусматривает всеобщей мобилизации населения.

Начальник Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко объяснил, что только резерв первой очереди ждут сборы по принципу стрелкового дня, пишет УНИАН.

Не исключается, что тренировки более широкого плана могут быть проведены в отдельных бригадах территориальной обороны.

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В Генштабе отмечают, что резервисты получат за участие в собраниях компенсации в размере от 3 до 5 тысяч гривен. Количество выплаченных денег будет зависеть от воинской должности.

Напомним, Украинский военным повысят зарплаты до 1 января, если Россия пойдет на наземное вторжение.