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Факти / Україна / Об'єднавчий Собор може відбутися в першій половині грудня - Порошенко/

Объединительный Собор может состояться в первой половине декабря – Порошенко

Украина ожидает, когда Вселенский Патриарх обьявит дату проведения Объединительного Собора.

Петр Порошенко рассказал о процедуре проведения Объединительного Собора и спрогнозировал возможную дату его проведения.

По словам президента Украины, Объединительный Собор может состояться в середине декабря, или еще раньше – в первой половине декабря.

Порошенко сообщил, что на Соборе будет названо имя Предстоятеля независимой автокефальной поместной православной церкви. Здесь президент подчеркнул:

– Главное – украинской церкви.

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Порошенко сравнил важность для Украины автокефальной православной церкви с армией страны и напомнил иерархам православных церквей об их ответственности.

– Их участие в Соборе и выборы Предстоятеля будут также обусловлены желанием служить украинскому народу так, как служат капелланы на фронте – сыновьями украинского народа они, – заявил Порошенко.

Как сообщалось, Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви.

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