Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви.

Про дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной православной церкви. Ему и будет вручен Томос об автокефалии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

– Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей, – сказал глава государства.

При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что Синод утвердил “рабочую дату” проведения в Киеве Объединительного собора.

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Напомним, что во время Синода Вселенского патриархата было принято решение по проекту устава для автокефалии УПЦ.