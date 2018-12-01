Украинская православная автокефальная церковь не будет государственной, но своим появлением еще раз провозгласит независимость Украины.

Томос об автокефалии станет еще одним провозглашением независимости Украины. Об этом заявил Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

При этом президент подчеркивает, что новая УПЦ не будет государственной. Украинский лидер напомнил, что по Конституции в Украине верующие сами будут выбирать свою церковь, в том числе Российскую.

Но предоставление украинской церкви независимости, по мнению Порошенко, уменьшит влияние Москвы.

– Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас каноничный, а кто у нас безблагодатный, – сказал он.

Как сообщалось, Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви.