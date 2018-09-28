Средняя зарплата в Украине в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 15,7%.

В Украине за последний год средняя зарплата возросла на 15,7%, но сократилась на 2,1% по сравнению с июлем-2018, сообщает Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 наблюдался в Полтавской (на 30,7%), Тернопольской (на 30,2%), Винницкой (на 29,5%), Волынской (на 27,9%), Херсонской (на 26,7%), Киевской (на 27%), Житомирской (на 26,7%), Одесской (на 26,7%), Закарпатской (на 26,5%), Кировоградской (на 26,2%), Львовской (на 26%), Запорожской (на 25,9%), Черкасской (на 25,6%), Ривненской (на 25,1%), Харьковской (на 24,7%), Черниговской и Сумской (на 24,2%), Ивано-Франковской и Николаевской (на 24%), Хмельницкой (на 23,8%), Черновицкой (на 23,5%) областях и в Киеве (на 23,4%).

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В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 25,9% и 28,8% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 13 659 грн, самый низкий – в Черновицкой области – 6 883 грн. В большинстве областей Украины размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тыс. до 9 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали, что с 1 сентября в Украине принесут подорожание железнодорожных билетов, а также повышение зарплат военнослужащим.

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