Украинских моряков, задержанных в Черном море, перевели в СИЗО в Москве. Факты ICTV рассказывают, что сейчас с пленными моряками, как им помочь и законно ли действует Россия.

Моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Им угрожали, давили морально и физически, но они отрицали вину, просили переводчиков с русского и просто отказывались говорить.

Что с пленными моряками

Российские спецслужбы арестовали экипажи трех судов – Бердянск, Никополь и Яны Капу. В русском плену оказалось 24 украинца. И хотя украинское правительство требует предоставить им статус военнопленных, российская сторона молчит.

Статус военнопленных предусматривает специальный порядок содержания моряков и возможность их обмена или выдачи. Это также запрещает проводить любые судебные процессы и отправлять пленных в СИЗО.

Им выдвинули обвинения в “незаконном пересечении границы России группой лиц по предварительному сговору“. Моряков приговорили к двум месяцам пребывания в СИЗО. 29 ноября стало известно, что их собираются перевозить в Москву.

По состоянию на третье декабря 21 моряк был этапирован в московский СИЗО Лефортово. Трое раненых находятся в медблоке СИЗО Матросская тишина.

В СИЗО они пробудут до 25 января 2019 года. Им грозит лишение свободы до шести лет.

Моряки не сдаются

Олег Мельничук – капитан корабля Яны Капу, которому всего 23 года. Он родом из Смелы, Черкасской области. Учился в профессиональном колледже в Черкассах, после чего в 2014 году поступил на службу в ВСУ.

Капитан буксира Яны Капу Олег Мельничук во время суда заявил, что не понимает русский язык и попросил переводчика. Ему предоставили такую ​​возможность. Все документы он заполнял на украинском языке.

Своей вины он не признает:

– Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю, – заявил капитан своему адвокату Эдему Семедляеву, передает журналист Антон Наумлюк.

Богдан Небылица – командир малого бронированного артиллерийского катера Никополь. Во время аннексии Крыма он учился в Академии ВМС имени Нахимова. Небылица был одним из курсантов, которые отказались присягнуть России и пели гимн Украины, пока военные спускали с флагштока флаг Украины и поднимали российский.

Заканчивал службу моряк в одесском институте ВМС. После выпуска в 2016 году был назначен командиром бронекатера Никополь.

Роман Мокряк – командир катера Бердянск, который больше всего пострадал во время российской агрессии. Почти весь экипаж получил ранения, среди них – три моряка, которые сейчас находятся в больнице. Капитан был вынужден положить катер на дрейф, после чего их захватили.

До аннексии Крыма Мокряк служил на подводной лодке Запорожье. Он и еще 28 из 100 членов экипажа отказались присягнуть РФ и вернулись в Одессу. Об этом в 2015 году писал журнал Новое Время.

Служил на ракетном катере Прилуки, где и проживал некоторое время, потому что не мог позволить себе жилье в Одессе. Командиром катера Бердянск стал в 2016 году.

Все члены экипажей так и не выходили на связь с родными. Раненый Андрей Эйдер смог поговорить с девушкой, рассказала мачиха моряка. Однако сказал он мало – после операции чувствует себя хорошо.

Передать весть родным пытался и Сергей Цибизов, член экипажа Никополя. Через своего адвоката Оксану Железняк он передал записку родным: “У меня все хорошо, не волнуйтесь. Всех люблю, целую“. Об этом сообщает издание Крым. Реалии.

Родители раненых моряков отправили детям письма в Москву. При содействии активистов и журналистов письма доставили в СИЗО и в ближайшее время адресаты их получат.

Законно ли задержали украинских моряков?

Российская сторона продолжает настаивать на том, что украинские суда зашли в территориальные воды РФ, не реагировали на предупреждения, подозрительно себя вели, а потому спецслужбы были вынуждены открыть огонь.

В субботу, первого декабря, на пресс-конференции саммита G20 Владимир Путин заявил, что украинские катера угрожали подорвать Керченский мост.

– На требования пограничников не подчиняются (украинские корабли, – Ред.), начали бежать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так действовали бы пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница, – заявил Путин, передает Интерфакс.

Однако ни Украина, ни мировое сообщество не признает правоту России. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, опираясь на координаты наших кораблей, обнаружили, что те находились в международных водах.

Расследование Bellingcat также свидетельствует в пользу Украины. Там собрали информацию из открытых источников, в том числе опубликованную ФСБ РФ. Атаку катера Бердянск начали на расстоянии 22,72 км от берега Крыма, а это уже международные воды Черного моря. То есть, российские заявления противоречат друг другу.

Двигаясь из Одессы в Мариуполь, катера на некоторое время заходили в территориальные воды Крыма. Однако ни Украина, ни мир не признают аннексию Крыма Россией законной, и соответственно территориальные воды России у берегов Крымского полуострова.

Что с Керченским проливом сейчас

По состоянию на первое декабря, российские спецслужбы продолжали блокировать Керченский пролив для прохода украинских судов. Так, в порту стояло около 20 судов, некоторые из них – более одиннадцати дней, говорится в отчете организации Майдан иностранных дел.

Третьего декабря Россия частично разблокировала проход через Керченский пролив. Это связано с новой волной санкций, которые грозят РФ после такого поступка. Через Керченский пролив начали проходить суда, однако приоритет за теми, которые курсируют в порты России.

Мир не равнодушен

В воскресенье, второго декабря, в Санкт-Петербурге неравнодушные граждане вышли на пикет. Их собралось около 50 человек.

Участники акции требовали предоставить морякам статус военнопленных, так как сейчас их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

За несколько дней до того, 30 ноября в Москве также пикетировали против российской агрессии, называя действия спецслужб актом пиратства.

Украинское общество в Лондоне, Риме, Варшаве, Париже вышло на акцию протеста против агрессии России в Азовском море. На акциях собиралось от 50 до 150 человек. Так, в Лондоне протестировать намерены 30 дней – в течение действия военного положения в Украине.

В Сан-Франциско на одном из местных пирсов на акцию вышло 24 человека (столько же, сколько и пленных моряков) в моряцкой одежде и с кандалами на руках. Они требовали способствовать освобождению пленных моряков и усилить санкции против РФ.

В Одессе на Думской площади возле горсовета подняли флаг ВМС Украины. Организаторы акции уверяют, что он будет висеть рядом с украинским, пока моряки не вернутся в Украину.

В одесском Институте ВМС курсанты записали видеообращение к плененным морякам.



А социальные сети распространяют символические хэштеги – #FreeMokryak, #FreeNebelytsia, #FreeMelnychuk, #LetMyPeopleGo.

Чем я могу помочь?

Деньги для моряков собирает активист Осман Пашаев. Собирать начали на вещи первой необходимости – сигареты, зубные щетки, одежду. Однако, затем стало понятно, что денег хватит на длительную поддержку моряков. По состоянию на первое декабря было собрано более 400 тыс. гривен.

Сегодня, третьего декабря, группа активистов машинами привезла в Москву все собранные вещи для пленных.

Деньги передают журналистке Виктории Ивлевой, которая собирает передачи для моряков, находящихся в СИЗО. Журналистка отмечает, что сейчас самое необходимое – деньги на счетах, марки и конверты, чтобы вести переписку с родными.

Обидно, что в XXI веке мы вынуждены проходить тяжелые процедуры, чтобы пообщаться с родными вместо того, чтобы просто позвонить. Одно из важнейший сейчас заданий – восстановить связь моряков с семьями.

Сейчас в России находится более 70 незаконно осужденных украинских граждан. Несмотря на заявления правительства и международного сообщества, Россия не идет на уступки. Пока их позиция категорична, Украина продолжает искать рычаги давления на президента РФ.

Фото: Викторія Івлева, Осман Пашаев, Антон Наумлюк, gettyimages, Новое время

Лилия Ященко