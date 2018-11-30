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Задержанных украинских моряков перевезли в СИЗО Москвы

24 задержанных украинских моряков перевезли из СИЗО Симферополя (Крым) в СИЗО Москвы (РФ).

Об этом заявила “уполномоченный по правам человека в Республике Крым” Людмила Лубина, пишет ТАСС.

Она заявила, что с для расследования дела было создано большую группу из московских следователей.

Также она сказала, что жалоб от пленных моряков не поступало.

По словам Лубиной, статус украинских военнопленных позволяет переводить их только в СИЗО.

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По ходатайству следователя мера пресечения может быть изменена.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблям ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

27 ноября в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Фото: Лариса Сарган/Facebook.

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