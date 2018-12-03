Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается провести местные выборы при введении военного положения.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о проведении местных выборов во время военного положения. Проект закона №9357 на сайте ВР обозначен как неотложный.

Сейчас на сайте не обнародовали текст соответствующего законопроекта.

Из-за действующего закона невозможно провести местные выборы в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях в условиях военного положения.

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К слову, президент Петр Порошенко также внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и РФ.