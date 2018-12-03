В связи с введением военного положения в Украине начинаются масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Все, что нужно знать – в материале сайта Факты ICTV.
Сборы резервистов и военнообязанных в Украине начались сегодня, 3 декабря, сообщает Министерство обороны Украины.
Их делают для того, чтобы уточнить задания ВСУ и Сил территориальной обороны.
Кто пойдет
На сборы собирают резервистов и военнообязанных.
Резервист – военнослужащий (военнослужащая), уже не находящийся на действительной военной службе, но который может быть снова призван на временную военную службу.
Военнообязанный – лицо, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
На сборы должны будут явиться военнослужащие первой очереди резерва:
- те, кого призвали в ВСУ с первой по шестую очереди мобилизации
- участвовавшие в АТО
- те, кто прошел срочную службу с 2014 года
В соответствии со Ст. 29 п. 9 Закона Украины О Военной обязанности и военной службе, военнообязанные, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата на прибытие для призыва на сборы, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.
Руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности обеспечивают своевременное прибытие военнообязанных в пункты сбора.
Уважительные причины неявки или несвоевременного прибытия:
- препятствия стихийного характера
- семейные обстоятельства
- другие уважительные причины, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины
Сколько продлятся
Это будет целый цикл масштабных сборов.
В составе бригад – до 15 суток.
В составе учебных центров – до 20 суток.
Таким образом, все сборы должны будут быть закончены до начала новогодних праздников.
Важно!
За призванными на сборы сохраняются место работы, а также занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности.
Мобилизация
Мобилизация будет проводиться только в случае открытой агрессии.
Тогда в ВСУ будут призываться не только лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.Читайте: Военное положение: Украина перебрасывает подразделения на госграницу Военное положение: что положить в тревожную аптечку Не верьте информации в соцсетях. Как Кремль использует военное положение в Украине
Сейчас в областях Украины, где введено военное положение, создают территориальную оборону и неприкосновенные запасы.
Предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток.
Будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей.
Напомним, 20 ноября Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины.
Фото: Минобороны Украины