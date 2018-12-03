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Санкции из-за атаки на Азове: Луценко предлагает блокировать активы РФ

Украина должна ввести санкции против отдельных юридических и физических лиц страны-агрессора, считает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Предложение о введении санкций против юридических и физических лиц России будет направлено на рассмотрение президенту Украины Петру Порошенко и членам СНБО.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, необходимость введения новых ограничительных мер в отношении страны-оккупанта появилась после ситуации в Азовском море, когда Россия атаковала и захватила украинские корабли и военных моряков.

Луценко объяснил, что украинским властям будет предложено, кроме прочего, заблокировать активы врагов на территории Украины. При этом он называет такое решение сложным из-за того, что некоторые россияне имеют монополию в Украине.

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– Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны.


Как сообщалось, почти 100 депутатов Европарламента просят ввести новые санкции против России из-за ситуации в Азовском море.

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