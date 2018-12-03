В ЕС намерены в ближайшее время ввести санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и выборов в “ДНР” и “ЛНР”.
Санкции коснутся 5 лиц, причастных к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Радио Свобода.
Также санкции могут ввести против 9 лиц, которые ответственны за организацию и проведение выборов в так называемых “ЛДНР”.
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Принятие решения назначено на среду.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ввести новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море.
Фото: unsplash.
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