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ЕС вводит новые санкции против России за “выборы” в “ДНР” и Солсбери

В ЕС намерены в ближайшее время ввести санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и выборов в “ДНР” и “ЛНР”.

Санкции коснутся 5 лиц, причастных к отравлению экс-разведчика  ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Радио Свобода.

Также санкции могут ввести против 9 лиц, которые ответственны за организацию и проведение выборов в так называемых “ЛДНР”.

Читайте: Депутаты Европарламента требуют новые санкции против РФ

Принятие решения назначено на среду.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ввести новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море.

Фото: unsplash.

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