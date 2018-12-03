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Факти / Україна / СБУ провела 8 обшуків у єпархіях УПЦ МП через розпалювання ворожнечі/

СБУ провела 8 обысков в епархиях УПЦ МП из-за разжигания вражды

СБУ возбудила уголовное дело о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

В рамках уголовного дела представители СБУ пришли с обысками в Житомирскую и Овруцкую епархии УПЦ МП.

Всего было проведено 8 обысков, сообщает пресс-служба спецслужбы. Правоохранители пришли в религиозные учреждения и домой к отдельным представителям этих епархий. Также СБУ проверила издательство в Киеве, которое занималось печатью продукции для УПЦ МП.

Против Житомирской и Овруцкой епархий открыто производство по ст. 161 ч. 1 УК. Среди прочего, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

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Санкция статьи может предусматривать заключение до 5 лет.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви независимости уменьшит влияние Москвы в Украине.

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