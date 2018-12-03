СБУ возбудила уголовное дело о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

В рамках уголовного дела представители СБУ пришли с обысками в Житомирскую и Овруцкую епархии УПЦ МП.

Всего было проведено 8 обысков, сообщает пресс-служба спецслужбы. Правоохранители пришли в религиозные учреждения и домой к отдельным представителям этих епархий. Также СБУ проверила издательство в Киеве, которое занималось печатью продукции для УПЦ МП.

Против Житомирской и Овруцкой епархий открыто производство по ст. 161 ч. 1 УК. Среди прочего, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Читайте: Томос для Украины: кто возглавит единую церковь и кому перейдут святыни

Санкция статьи может предусматривать заключение до 5 лет.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви независимости уменьшит влияние Москвы в Украине.