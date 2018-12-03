Соединенные Штаты Америки провели многочасовую разведку вдоль аннексированного Крыма, Керченского пролива и Кубани.

Американский беспилотник ВВС RQ-4B Global Hawk, а также противолодочный самолет P-8A Poseidon совершили 8-часовую разведку над украинским Крымом, сообщает Интерфакс.

Разведчики работали по продольному направлению Крыма, незаконно аннексированного Россией, а также Керченского пролива и Кубани.

Расстояние от границ Российской Федерации составляло 34–35 км. Разведчики США были над международными водами.

Известно, что они поднялись с авиационной базы Сигонелла, которая находится на Сицилии.

Эти судна могут проводить радиоэлектронную разведку на расстоянии 100 км вглубь территории врага.

Напомним, сенаторы США единогласно приняли резолюцию, где осуждают агрессивные действия России в Керченском проливе.

Фото: U.S. Air Force via Getty Images