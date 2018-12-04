Разрыв Договора о дружбе с РФ не повлияет на заробитчан или других украинцев, которые как-то связаны со страной-агрессором.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и РФ скоро прекратит свое действие. Законопроект о разрыве “дружбы” со страной-агрессором внесен в Верховную Раду президентом Петром Порошенко.

Факты ICTV разбирались, работал ли когда-то по-настоящему документ и что изменится после его разрыва.

Как должен был работать Договор о дружбе с РФ

Под Договором о дружбе и сотрудничестве с РФ в 1997 году поставили свои подписи экс-президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин. Старт его работы датируется 1999 годом, когда документ ратифицировали обе страны.

После этого прошло 9 лет и Украина с Россией согласились на автоматическое продление Договора о дружбе.

В частности, страны обязались “уважать территориальную целостность друг друга и подтвердили нерушимость существующих между ними границ”.

Договор также предусматривал, что Украина и Россия в своих отношениях не станут использовать силовые методы воздействия. Исключалась возможность экономического или политического давления, а также вмешательства во внутренние дела. Кроме этого, страны должны были в двустороннем порядке разоружать свои армии.

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Что изменит прекращение Договора о дружбе с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей пояснительной записке к законопроекту заявил, что он по предмету правового регулирования не окажет негативного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровье; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

Как сообщалось, Договор о дружбе между Украиной и РФ может прекратить действие с 1 апреля 2019 года.

Фото: telegraf.com.ua