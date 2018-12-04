PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Політика / Розірвання Договору про дружбу з РФ: що зміниться для українців/

Разрыв Договора о дружбе с РФ: что изменится для украинцев

Разрыв Договора о дружбе с РФ не повлияет на заробитчан или других украинцев, которые как-то связаны со страной-агрессором.  

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и РФ скоро прекратит свое действие. Законопроект о разрыве “дружбы” со страной-агрессором внесен в Верховную Раду президентом Петром Порошенко.

Факты ICTV разбирались, работал ли когда-то по-настоящему документ и что изменится после его разрыва.

Как должен был работать Договор о дружбе с РФ

Под Договором о дружбе и сотрудничестве с РФ в 1997 году поставили свои подписи экс-президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин. Старт его работы датируется 1999 годом, когда документ ратифицировали обе страны.

После этого прошло 9 лет и Украина с Россией согласились на автоматическое продление Договора о дружбе.

В частности, страны обязались “уважать территориальную целостность друг друга и подтвердили нерушимость существующих между ними границ”.

Договор также предусматривал, что Украина и Россия в своих отношениях не станут использовать силовые методы воздействия. Исключалась возможность  экономического или политического давления, а также вмешательства во внутренние дела.  Кроме этого, страны должны были в двустороннем порядке разоружать свои армии.

Читайте: Дружбе конец: что будет означать прекращение договора о сотрудничестве с РФ

Что изменит прекращение Договора о дружбе с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей пояснительной записке к законопроекту заявил, что он по предмету правового регулирования не окажет негативного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровье; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

Как сообщалось, Договор о дружбе между Украиной и РФ может прекратить действие с 1 апреля 2019 года.

Фото: telegraf.com.ua

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Действие Договора о дружбе с РФ могут прекратить с 1 апреля 2019 года
Порошенко внес в Раду закон о прекращении Договора о дружбе с РФ
$1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Ощадбанк выиграл иск против РФ
В Крыму выпустили из СИЗО моряков задержанного украинского судна
Два вектора: эксперт назвал цель российских санкций
Это война, которая сделает Украину сильнее! – Геращенко о санкциях РФ
Психологическое давление и угрозы. Спецслужбы РФ вербовали жен военных ВСУ
Украина против РФ: когда ЕСПЧ вынесет решение по Крыму
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка