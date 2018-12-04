PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Що відбулося у Керченській протоці - реконструкція подій/

Что произошло в Керченском проливе – реконструкция событий

Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

На видео воссоздали события от момента выхода кораблей ВМС Украины из одесского порта до захвата Россией украинских судов и моряков.

– Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии по отношению к украинским ВМС ВС Украины, – отметила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Против 3 кораблей ВМС Украины Россия пустила 11 своих судов, а против 24 украинских моряков – 383 человек личного состава.

  • image
  • image
Что произошло в Керченском проливе – реконструкция событий / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине идут консультации на тему введения Киевом “азовских санкций” против России из-за атаки в Керченском проливе.

ФотоKotsnews

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Наказание Путина за агрессию на Азове: что могут сделать ЕС и США
Путин в Крыму не дома: почему моряков перевезли в Москву и когда к ним пустят адвокатов
На пленных украинских моряков оказывается психологическое давление – СМИ
18 телефонных разговоров за двое суток: Порошенко о поддержке Украины
В камерах с россиянами – последние данные о пленных украинских моряках
Российская империя без Украины не существует – Порошенко
Санкции из-за атаки на Азове: Луценко предлагает блокировать активы РФ
Где Россия удерживает украинских моряков и почему не признает их пленными
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка