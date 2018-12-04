Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

На видео воссоздали события от момента выхода кораблей ВМС Украины из одесского порта до захвата Россией украинских судов и моряков.

– Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии по отношению к украинским ВМС ВС Украины, – отметила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

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Против 3 кораблей ВМС Украины Россия пустила 11 своих судов, а против 24 украинских моряков – 383 человек личного состава.









Что произошло в Керченском проливе – реконструкция событий / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине идут консультации на тему введения Киевом “азовских санкций” против России из-за атаки в Керченском проливе.

Фото: Kotsnews