Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.
На видео воссоздали события от момента выхода кораблей ВМС Украины из одесского порта до захвата Россией украинских судов и моряков.
– Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии по отношению к украинским ВМС ВС Украины, – отметила пресс-секретарь Генпрокуратуры
Лариса Сарган.
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Против 3 кораблей ВМС Украины Россия пустила 11 своих судов, а против 24 украинских моряков – 383 человек личного состава.
Что произошло в Керченском проливе – реконструкция событий
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Ранее Факты ICTV писали, что в Украине идут консультации на тему
против России из-за атаки в Керченском проливе. введения Киевом “азовских санкций”
Фото: Kotsnews
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