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4 тома высотой в 40 см: Украина обсуждает “азовские санкции”

В Украине идут консультации на тему введения Киевом “азовских санкций” против России из-за атаки в Керченском проливе.

Ситуация в Керченском проливе заставила украинскую власть поднять вопрос о введении нового пакета санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с родственниками пленных украинских моряков, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, “азовские санкции” могут ударить по физлицам, которые участвовали в атаке против украинских кораблей.  Также в черный список могут попасть морские порты и корабли РФ.

Слова о том, что украинская власть обсуждает новые санкции, подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что в Администрации президента запросила списки компаний РФ, против которых планируется ввести санкции.

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– Могу вам сказать, что это 4 тома высотой где-то в 40 см, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц, то есть это огромный массив юридических и физических лиц резидентов Российской Федерации, которые ведут бизнес в Украине, – рассказал он.

Напомним, ранее Генпрокуратура обратилась к Порошенко с предложением поставить на рассмотрение СНБО вопрос о замораживании российских активов в Украине.

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