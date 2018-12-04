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Факти / Україна / У камерах з росіянами - останні дані про полонених українських моряків/

В камерах с россиянами – последние данные о пленных украинских моряках

Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела беседу с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова узнала у российской коллеги Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинских военнопленных, находящихся в России.

– 21 наш моряк находятся в Лефортово в СИЗО №2 на предрасселении. Их размещают в камерах по 2 человека – один наш моряк и один человек, который попал в тюрьму. Москалькова сказала, что у них есть площадка для прогулки и им родные привезли передачки. Мы знаем, что это были наши крымские татары, это наши украинцы, которые собрали эти передачки. Жалоб якобы никаких нет.

Раненые моряки находятся в изоляторе Матросская тишина. Москалькова сказала, что они поднимаются, ходят, их кормят, что им оказывают медицинскую помощь.Завтра к ним должен прийти омбудсмен города Москва, – сказала Денисова.

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Напомним, моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

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