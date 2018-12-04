В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина передала российской стороне списки и предложения по обмену заложников 27 декабря, но получила категорический отказ.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

В частности, по ее словам, Украина предлагала провести обмен в формате – 23 россиян в украинских тюрьмах на 23 украинских политзаключенных.

Также предлагалось помиловать 66 сепаратистов в обмен на освобождение в ОРДЛО 19 украинских военных и гражданских.

– Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины…Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне, – отметила Геращенко.

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Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Фото: УНІАН