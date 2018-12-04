PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Большой обмен заложников. РФ отвергла предложение Украины/

Большой обмен заложников. РФ отвергла предложение Украины

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина передала российской стороне списки и предложения по обмену заложников 27 декабря, но получила категорический отказ.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

В частности, по ее словам, Украина предлагала провести обмен в формате – 23 россиян в украинских тюрьмах на 23 украинских политзаключенных.

Также предлагалось помиловать 66 сепаратистов в обмен на освобождение в ОРДЛО 19 украинских военных и гражданских.

– Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины…Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне, – отметила Геращенко.

Читайте: ЕС должен готовить новые санкции против РФ – евродепутат

Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка