В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина передала российской стороне списки и предложения по обмену заложников 27 декабря, но получила категорический отказ.
Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
В частности, по ее словам, Украина предлагала провести обмен в формате – 23 россиян в украинских тюрьмах на 23 украинских политзаключенных.
Также предлагалось помиловать 66 сепаратистов в обмен на освобождение в ОРДЛО 19 украинских военных и гражданских.
– Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины…Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне, – отметила Геращенко.
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Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
Фото: УНІАН