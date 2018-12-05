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Названа дата Объединительного церковного собора в Киеве

Дату Объединительного церковного собора, на котором должны провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви Украины, объявил Петр Порошенко.

Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви Украины, состоится 15 декабря.

О дате Объединительного собора объявил президент Украины Петр Порошенко на форуме местного самоуправления.

– Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, выберет предстоятеля. Теперь колоссальная ответственность ложится на иерархов украинских церквей – в мире, согласии, в духе христианской любви и патриотизма провести собор, выбрать предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос.

Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной, добавил президент.

Читайте: Томос для Украины: кто возглавит единую церковь и кому перейдут святыни

-Власть гарантирует конституционное право свободы вероисповедания. В том числе гарантирует и тем, кто захочет остаться в единстве с российской церковью.

Московский патриархат не будет диктовать условия, не будет клеймить – кто у нас канонический, а кто безблагодатный. Верующие сами будут выбирать, в какую церковь ходить, – заявил Порошенко.

Как сообщалось, Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви.

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