В Объединительном соборе 15 декабря, на котором должны провозгласить создание поместной православной церкви, не будет принимать участие Украинская православная церковь Московского патриархата.

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент подтвердил в комментарии Обозревателю неизменность позиции относительно участия в соборе.

– Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам, – сказал представитель Московского патриархата.

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Напомним, сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви Украины, состоится 15 декабря.

Фото: spzh.news