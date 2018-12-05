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Военное положение: выборы в ОТО могут пройти 23 декабря

Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает проведение местных выборов в условиях военного положения.

Президент Петр Порошенко предложил внести изменения в законопроект о военном положении и разрешить провести выборы в ОТО 23 декабря.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Президент отметил, что сейчас есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов и подготовки к официальному старту президентских выборов.

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Петр Порошенко также добавил, что для проведения местных выборов в условиях военного положения необходимо провести консультации с ЦИК, юридическими службами и международными партнерами, чтобы обеспечить свободный выбор и доверие избирателей.

Ранее Факты ICTV писали, что в 10 областях Украины, где введено военное положение, было принято решение о прекращении избирательного процесса.

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