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В 10 областях Украины отменили выборы в ОТО

Принято решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение.

Такое решение было принято 29 ноября Центризбиркомом, передает Укринформ.

При этом вчера председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении даты выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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Напомним, что военное положение в Украине было введено 26 ноября и будет действовать ровно 30 дней, а именно до 26 декабря. Военное положение действует не по всей Украине, а только в 10 областях – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Факты ICTV писали, что такое военное положение, что будет с экономикой страны, с выборами, долларом и кого призовут.

 

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