Договор о дружбе с Россией будет прекращен – в Верховной Раде проголосовали за законопроект. Что предусматривал договор, почему его не разорвали ранее и как изменится жизнь граждан, рассказывают Факты ICTV.

Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Законопроект поддержали 277 депутатов.

Договор о дружбе vs война

Договор был подписан в 1997 году в Киеве тогдашними президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Так называемый Большой договор содержит 41 статью.

В частности, в статье второй предусмотрена территориальная целостность стран и нерушимость границ между ними. В 2014 году как минимум этого положения Россия не придержалась. Договор, в том числе, предусматривает мирное урегулирование споров.

Он исключает экономическое давление, а вмешиваться во внутренние дела государства считается недопустимым. Он также гарантирует соблюдение прав человека и основных свобод граждан обеих стран, что также ставится под сомнение, учитывая, что Россия удерживает более 70 украинских политзаключенных на своей территории.

Стороны договорились содействовать разоружению. Однако в 2018 году Россия провела самые масштабные учения Восток-2018, а Украина с 2014 года наращивает военный потенциал в связи с войной на Донбассе.

Очередной пункт, который игнорируется Россией – защита этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности. Как минимум на оккупированных территориях обучения в школах и университетах проводят на русском языке.

Приостанавливаем договор

Договор автоматически продлевается каждые 10 лет, если стороны не высказываются против. Если же одна из сторон захочет его приостановить, она уведомляет об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев до конца десятилетнего срока.

Почти 20 лет Большой договор действовал, но теперь, когда в апреле 2019 истекает десятилетний срок, Украина решительно нацелена его приостановить.

Так, 21 сентября МИД отправил соответствующую ноту России с аргументами приостановлении договора. В МИД России ответили ожидаемо – это нанесет “колоссальный вред не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины”.

Ранее, 19 сентября президент подписал соответствующий указ. 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект, который приняли 6 декабря. Теперь закон возвращают на подпись президенту, после чего он вступит в силу.

Почему не разорвали в 2014 году

Украина не денонсировала договор в 2014 году, когда Россия начала грубо нарушать его положения, а останавливает его действие в 2018, когда заканчивается десятилетний срок.

Для этого был ряд оснований. В частности, политолог Олег Саакян говорит о незначительных правовых потерях в связи с прекращением действия договора, а не его расторжением. Расторжение договора в 2014 году повлекло бы негативные для Украины последствиям:

– Кроме использования этого Российской Федерацией как пропагандистского аргумента для порчи имиджа Украины на международной арене, это могло бы дать свои риски в энергетической сфере, в частности ядерное топливо для электростанций. Также есть целый ряд других сфер, в которых мы, к сожалению, были критически зависимы от российского импорта.

Более того, для денонсации договора нужна четкая причина, напоминает эксперт:

– На тот момент государственные органы власти даже не были способны назвать войну войной и пытались все время придумать какой-то эвфемизм для названия российско-украинской войны.

Ну и еще одной причиной, почему вопрос договора постал сейчас, политолог называет избирательный период:

– Сейчас все звезды сошлись к тому, чтобы, с одной стороны вынужденно, а с другой – через собственные политические потребности, этот вопрос поднять.

Договор – формальность

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве стал основополагающим документом, на основе которого подписывались другие договоры с Россией. В том числе и договор, предусматривающий совместное использование Азовского моря и Керченского пролива.

– По правде, особо он ни в чем нас не ограничивал. Так же, как и ни в чем нам права не расширял. Этот договор – рамочный. Он подписывался, чтобы потом под него разрабатывались другие предметные договоры по конкретным сферам, – объясняет эксперт.

Так, к 2014 году между Украиной и Россией было заключено около 450 договоров. За эти четыре года Украина начала их приостанавливать или денонсировать. Сейчас их действует 314. Саакян добавил, что на действии других договоров расторжение Большого договора не скажется:

– Насколько мне известно, прямо он не повлияет, но вопрос пересмотра части этих договоров повис в воздухе и так или иначе будет инициирован. Если не украинской стороной, то русской.

Замглавы МИД Василий Бондарь уже заявил о намерениях расторгнуть Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В частности, расторжение договора позволит кораблям НАТО зайти в воды Азова для давления на РФ. Пока действует договор, на это требуется согласие обеих сторон. Очевидно, что пока Россия не согласится на такой шаг.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что в ближайшее время будет расторгнуто еще 40 договоров с Россией.

Что будет с экономикой и работниками в РФ

Эксперт уверен, что негативных последствий расторжение этого договора не будет иметь. Он никак не скажется на общественной жизни украинцев, даже тех, кто проживает в РФ.

Хотя в договоре и прописаны гарантии прав и свобод граждан обеих стран, однако они в первую очередь будут гарантироваться Конституцией РФ. Так, украинцы будут иметь такие же права, как и другие иностранные граждане на территории России:

– Даже для граждан, находящихся на территории РФ. С точки зрения права, у них остаются те же гарантии, которые сегодня у них есть. Они гарантируются им Конституцией РФ как иностранным гражданам.

Также этот договор не скажется и на украинской экономике. Поскольку с 2014 года Украина значительно сократила экспорт в Россию и прекратила партнерские отношения:

– Это не критично для украинской экономики. Тем более, мы и так стоим на пути переориентации наших рынков работы. Чем раньше это произойдет на 100%, тем лучше это будет для национальной безопасности с точки зрения национального производителя. Зависимость остается только в критических сферах, таких как энергетика.

Оснований для агрессии России достаточно

Прекращение договора может стать дополнительным основанием для усиления российской агрессии и развертывания широкомасштабной войны. Однако, эксперт уверен, что Россия может найти любое основание для атаки и прекращение договора – не аргумент:

– Говорить о том, что это (прекращение договора, – Ред.) может быть использовано – безусловно. Но и без этого, если бы хотела, Россия бы создала такую ​​ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к наихудшим сценариям. Все же мы 5-й год находимся в состоянии войны.

Таким образом, прекращение действия договора стало логичным шагом Украины, учитывая длительную российскую агрессию и грубое нарушение положений документа. Продолжать договор было бы цинично со стороны украинского правительства.

Не пролонгация основополагающего договора это еще один шаг к полному расторжению любых связей со страной-агрессором. Это и очередной шаг к дальнейшему пересмотру трехсот других договоров, часть из которых невыгодна для Украины. Отсутствие договора о дружбе будет положительным сигналом для зарубежных партнеров Украины, а также дополнительным аргументом в международных судах.

Фото: Олег Саакян, dreamstime

Лилия Ященко