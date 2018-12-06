Самолет США внепланово пролетел над Украиной в рамках Договора по открытому небу из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Внеплановый полет США и союзников над Украиной связан с агрессией России в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Пентагона.

– Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами, – отметили в Пентагоне.

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Кроме того, в ведомстве добавили, что США не против хороших отношений с РФ, но сейчас это просто невозможно из-за действий России в Украине и других местах.

Ранее Факты ICTV писали, що российские банки находятся под угрозой отключения от платежной системы SWIFT из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

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