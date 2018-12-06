Украинский консулов допустили к украинским военнопленным морякам, которых Россия удерживает в Москве.
Об этом заявил Павел Климкин во время министерской встречи ОБСЕ, сообщает Европейская правда.
– Положительный результат встречи ОБСЕ – то, что мы выбили у них (у России. – Ред.) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений, сказал Павел Климкин.
Украинские консулы встречаются сначала с тремя ранеными ребятами.
К субботе консулы встретятся со всеми моряками, чтобы понимать состояние их здоровья.Читайте: Банки РФ могут отключить от системы SWIFT из-за агрессии на Азове – Волкер
Такого результата удалось достичь без прямых переговоров с российским министром иностранных дел, а благодаря давлению партнеров.
– Мы объясняли, что россияне нарушают закон и принципы морали, и попросили наших партнеров повлиять, – добавил Климкин.
К слову, еще вчера Павел Климкин писал, что РФ таки призналась официально, что моряки в Москве.
Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше!
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 декабря 2018 г.
Напомним, командующий ВМС Украины предложил Путину себя в обмен на 24 моряков.