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РФ допустила консулов к задержанным украинским морякам

Украинский консулов допустили к украинским военнопленным морякам, которых Россия удерживает в Москве.

Об этом заявил Павел Климкин во время министерской встречи ОБСЕ, сообщает Европейская правда.

– Положительный результат встречи ОБСЕ – то, что мы выбили у них (у России. – Ред.) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений, сказал Павел Климкин.

Украинские консулы встречаются сначала с тремя ранеными ребятами.

К субботе консулы встретятся со всеми моряками, чтобы понимать состояние их здоровья.

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Такого результата удалось достичь без прямых переговоров с российским министром иностранных дел, а благодаря давлению партнеров.

– Мы объясняли, что россияне нарушают закон и принципы морали, и попросили наших партнеров повлиять, – добавил Климкин.

К слову, еще вчера Павел Климкин писал, что РФ таки призналась официально, что моряки в Москве.

Напомним, командующий ВМС Украины предложил Путину себя в обмен на 24 моряков.

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