Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко предложил президенту РФ Владимиру Путин обменять себя на 24 захваченных в Керченском проливе моряков.
Игорь Воронченко в интервью немецкому изданию Bild сказал, что готов пойти в российскую тюрьму, если освободят его людей.
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– Мое сердце разрывается, когда я вижу наших военных, незаконно удерживаемых Россией, – сказал командующий ВМС Украины.
Напомним, 24 члена экипажей судов Никополь, Бердянск и Яны Капу были приговорены к двум месяцев в СИЗО. Им инкриминируют “незаконное пересечение границы РФ”. Морякам грозит до шести лет пребывания за решеткой.
Ранее Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.
Фото: ВМС ЗС України