Если Виктор Янукович выедет на лечение в Израиль, то Украина обратится к властям страны.

Такое заявление сделал заместитель генпрокурора–главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Интерфакс-Украина.

Но Анатолий Матиос мало верит в такой исход ситуации, при которой Янукович выедет на лечение в Израиль.

– Очень смутно верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины… Если произойдет такой факт (выезда за пределы России в Израиль – Ред.), то мы обязаны обратиться, – сказал он.

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Напомним, что экс-президент Украины Виктор Янукович не выступил с последним словом на суде по делу о госизмене из-за болезни. Предположительно у него травмы колена и позвоночника.