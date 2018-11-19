Виктор Янукович попал в больницу перед последним слушанием в суде. Дело Януковича в который раз переносится. Факты ICTV рассказывают, сколько будет длится суд, зачем затягивается решение и когда Януковичу вынесут приговор.

Экс-президента Виктора Януковича госпитализировали накануне его последнего слова в суде. Его адвокат Александр Горшинский рассказал, что он получил тяжелые травмы колена и позвоночника во время игры в теннис.

19 ноября президент беглый должен был выступить по видео-связи с последним словом перед приговором. Однако, из-за якобы плохого состояния здоровья, на связь выйти не сможет. Оболонский районный суд был вынужден перенести заседание на 5 декабря.

Факты ICTV пообщаться с политологом Виктором Тараном и адвокатом Иваном Либерманом, чтобы узнать о ходе суда над Януковичем и возможных вариантах развития событий.

Суд над Януковичем – сколько длится

Дело о государственной измене бывшего президента передали в суд в марте 2017 года. То есть, уже более 1,5 года длится процесс.

Главное доказательство Украины – письмо Януковича к Путину, в котором он просил ввести российские войска в Украину с целью стабилизации правопорядка в стране. Сам Янукович оправдывался – это эмоциональное решение.

На судебных заседаниях он ни разу не появлялся. Комментировать события предпочитает во время пресс-конференций в России, где и скрывается после побега.

Случай с вынужденной госпитализацией далеко не первое стечение обстоятельств. Обвиняемая сторона намеренно затягивает слушания.

Так, во время дебатов один из адвокатов Александр Байдык зачитывал свою речь 27 часов. И хотя судья регулярно делает замечания, что адвокаты отклоняются от дела, быстрее оно не двигается.

Часто эти адвокаты болеют, не являются в суд, потому что находятся в России, не могут выйти на связь с экс-президентом по техническим причинам.

С первых дней судебного заседания стало очевидно, что адвокаты Януковича избрали тактику затягивания дела и создание процедурных прецедентов нарушений в ходе ведения дела, – добавляет Виктор Таран.

Цель защитников Януковича

И хотя суд идет к логическому завершению, до конца непонятно, зачем тормозить дело. Здесь политолог имеет два объяснения:

Затянуть дело до президентских выборов, надеясь на то, что придет другой президент, а следовательно, изменится политическая конъюнктура.

И такое мнение довольно распространено. Возможно, Кремль надеется договориться с новой политической властью Украины на выгодных для них условиях.

Затягивают для того, чтобы потом обжаловать дело в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ рассматривает исключительно нарушения норм процессуального права. По статистике, в 90 из 100 случаев там признают нарушения прав.

И оправдание беглого президента хоть и возможно, но маловероятно. Тем более украинским судом.

Если в делах коррупции Януковича трудно привлечь, потому что он лично не ставил подписи, то говорить, что он как гарант Конституции не знал, что на Майдане расстреливают людей – смешно. Здесь трудно избежать наказания, – уверен Таран.

Когда вынесут приговор

Адвокат Иван Либерман утверждает, что дело можно закрыть до конца года:

– Судебные заседания могут откладываться еще 3-5 раз, но все идет к логическому завершению. Это может тянуться несколько месяцев. Если будет желание у председательствующего коллегии судей, к концу года уже будет приговор.

Не факт, что после приговора суда первой инстанции, защита не подаст апелляцию. Тогда у Януковича будет возможность продолжать тормозить дело. На несколько лет может затянуться рассмотрение дел в апелляционном суде, Верховном и впоследствии Европейском суде по правам человека.

Приговор бывшему президенту, причастном к расстрелам людей на Майдане, уместно вынести до февраля. 20 февраля будет пятая годовщина памяти героев Небесной сотни.

Посадят ли Януковича

Статья государственной измены предусматривает до 15 лет лишения свободы и инкриминируется как тяжкое преступление.

Однако, удастся ли реализовать приговор – остается вопросом. Понятно, что добровольно беглец не вернется в Украину, чтобы отсидеть 15 лет за решеткой. Виктор Таран говорит о том, что юридических последствий для Януковича не будет:

Даже после приговора, если мы сделаем запрос на экстрадицию, Россия не отдаст своего агента. Янукович, так же, как и другие представители его режима, будет безнаказанно находиться на территории России.

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И для Украины важна не столько юридическая сторона конфликта, сколько политическая. От побега Януковича и до сих пор Россия аргументирует свою агрессию нелегитимностью нынешней власти Украины. По словам политолога, приговор в суде будет ударом по основной версии Кремля.

Экс-президент, который фактически разграбил государство, уже четыре года спокойно проживает в Ростове-на-Дону. Человек, на котором лежит ответственность за расстрелы активистов на Майдане, остается безнаказанным. Но повлияет ли приговор суда на ситуацию?

К слову, адвокат Сергей Костыра рассказывал про тактику адвокатов Януковича.

Фото: gettyimages, Иван Либерман, Виктор Таран

Лилия Ященко